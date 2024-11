JUNQUEIRÓPOLIS: Transição de governo tem início com reunião na Prefeitura

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS

Do Junqueiropolis Em Dia

A transição do governo municipal de Junqueirópolis para a próxima gestão administrativa, que começa dia 1° de janeiro de 2025, começou nesta quarta-feira, no período da manhã, com uma reunião com as duas equipes na Prefeitura.

Participaram os diretores da administração atual, representando o prefeito Osmar Pinatto e o vice, Israel Gumiero. O prefeito eleito Elio Furini Neto, foi representado pelo vice, Daniel Marques, o vereador eleito, Adriano Lopes e membros da equipe.

O prefeito Osmar compareceu na reunião, dando as boas vindas a todos enfatizando que o objetivo é realizar uma transição de forma tranquila, colocando a equipe de governo à disposição para prestar as informações necessárias para a próxima administração. A partir desta reunião, novos contatos serão realizados entre as duas equipes.



O diretor municipal de Licitações, Contratos e Convênios, Gustavo Junqueira de Souza, explicou que estão sendo elaborados relatórios sobre o andamento atual de cada setor da Prefeitura e até o próximo dia 20 de novembro (quarta-feira) deverão ser encaminhados para o setor jurídico da Prefeitura e em seguida serão entregues para a equipe de transição do prefeito eleito.

Gustavo ressaltou que a administração está aberta para esclarecer dúvidas e acessos a análises de documentos necessários para a gestão junto aos responsáveis dos setores.

Uma das explicações solicitadas foi sobre a renovação de contratos em prestações de serviços essenciais para administração. Gustavo explicou que a lei orgânica estabelece a continuidade desses serviços.

Daniel Marques, Adriano Lopes e equipe agradeceram a recepção e avaliaram como positivos os esclarecimentos nessa primeira reunião.

Participaram os secretários Anidelci Picinini (Administração), Cristiana Rigueira (Fazenda, Compras, Almoxarifado, Recursos Humanos), Éder Júnio (Planejamento, Obras, Serviços e Manutenção), Josemar de Souza (Agronegócio, Indústria e Comércio) e Êlayne Val (Assistência e Desenvolvimento Social).