ADAMANTINA: Grupo Branco Peres realiza investimento em Unidade Armazenadora de Grãos

O grupo Branco Peres está trazendo à região da Alta Paulista uma importante novidade: a construção de uma Unidade Armazenadora de Grãos, localizada na Rodovia Plácido Rocha, no km 19,7, bairro Lagoa Seca, em Adamantina, ao lado da Usina.

Com a inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2025, o empreendimento promete impulsionar o setor agrícola local, especialmente na produção e armazenamento de grãos como soja e milho.

A obra, que teve início em 15 de agosto de 2024 e já se encontra com 40% concluída, foi projetada para receber, processar e armazenar até 100 mil sacas de grãos inicialmente, com a possibilidade de expansão nos próximos anos. Esta nova unidade foi planejada para garantir operações completas, contando com moega, secador, máquina de beneficiamento, além de silos de armazenamento e um silo de carregamento com balança de fluxo. Para garantir a qualidade dos grãos, o projeto inclui um avançado sistema de automação para controle de temperatura, essencial na preservação dos produtos.

Além da infraestrutura técnica, a unidade contará com um escritório e uma sala específica para a classificação de grãos, consolidando o investimento em uma estrutura moderna e completa. O projeto, que já movimenta a economia da região, deverá criar cerca de 25 vagas diretas e indiretas, atendendo à demanda do setor e incentivando o cultivo de grãos em Adamantina e regiões vizinhas.

O investimento exato ainda não foi divulgado, pois o projeto está em fase inicial, mas o grupo Branco Peres já adianta que este será um aporte financeiro robusto. A expectativa é que, ao contribuir para a ampliação da produção e armazenamento de grãos na região, o investimento fortaleça a economia local e abra novas oportunidades para produtores e trabalhadores rurais, impulsionando o desenvolvimento de Adamantina e toda a Alta Paulista.

Este novo empreendimento marca mais um passo do grupo Branco Peres em sua missão de fomentar o setor agrícola, oferecendo uma estrutura de ponta para apoiar o crescimento da produção de grãos e fortalecer a economia regional.