ADAMANTINA: Governo do Estado libera R$ 500 mil para a Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus foi beneficiada com uma verba no valor de R$ 500 mil, disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo.

A liberação, realizada pelo governador Tarcísio de Freitas, foi fruto da indicação do deputado estadual Mauro Bragato e representa uma importante conquista para a instituição.

Para a Santa Casa, que é referência em atendimento hospitalar para Adamantina e diversas cidades vizinhas, o repasse chega em um momento importante. Com o aumento da demanda e a necessidade constante de recursos para garantir insumos médicos, pagamento de funcionários e manutenção de equipamentos, o apoio financeiro é fundamental para dar continuidade ao atendimento humanizado e especializado. Diariamente, a instituição recebe pacientes de toda a região, incluindo municípios próximos que dependem do hospital para serviços médicos

A liberação da verba para a Santa Casa de Adamantina é também um reconhecimento ao trabalho honesto e transparente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, que gerencia o hospital. Com uma gestão dedicada à transparência e à ética, uma instituição que se destaca no serviço à comunidade e na utilização responsável de recursos, sempre proporciona o melhor atendimento à população. Segundo representantes da Santa Casa, a verba permitirá uma melhor organização financeira da instituição.