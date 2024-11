LUCÉLIA: Sub-11 e Sub-15 jogam pelo Campeonato Estadual

As equipes da SECEL/ Lucélia de futebol de campo Sub 11 e Sub-15, sob o comando do treinador Prof. Michael, após sagrar-se campeões da fase Sub Regional do 52º Campeonato Estadual de Futebol Campo “Professor José Astolphi”, volta a campo no sábado (9) e domingo (10) atuando pela fase regional da competição.

As equipes luceliense, irão enfrentar as equipes do Grêmio Prudente, no sábado (9), às 9h30, no Estádio Municipal de Regente Feijó.

OSVALDO CRUZ

Já no domingo (10), às 9h30, o SECEL/ Lucélia, volta a campo, onde no campo do Jubileu de Ouro irá enfrentar no Sub-11 de Rinópolis e o Sub- 15 de Osvaldo Cruz.