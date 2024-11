Policiais militares evitam morte de mulher em Flórida Paulista

Na tarde de hoje, a Polícia Militar do Estado foi acionada para uma ocorrência onde uma mulher de 29 anos estava tentando por fim na própria vida em Flórida Paulista.

Nossa equipe acompanhou a ocorrência, a equipe recebeu uma chamada urgente relatando que uma mulher, identificada estava em posse de duas facas, ameaçando sua própria integridade física e a de pessoas que tentavam se aproximar.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou a vítima em estado de grande instabilidade emocional, portando as facas e apresentando resistência à aproximação policial. Diante da situação delicada, os policiais iniciaram uma comunicação mediada com a mulher, usando técnicas de diálogo calmo, firme e respeitoso, para criar uma relação de confiança e resolver a situação sem o uso de força.

Após análise da zona de perigo e um planejamento de aproximação segura, o diálogo e a empatia dos policiais fizeram com que a vítima se sentisse segura o suficiente para soltar as facas e permitir a aproximação. Depois de remover as armas da cena, a equipe conversou com a vítima, que relatou estar em tratamento com uso de antidepressivos.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos e, com o apoio de uma ambulância ela foi encaminhada à Santa Casa Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos. A presença de familiares e o apoio dos profissionais de saúde foram fundamentais para a continuidade dos cuidados necessários.

Em conversa com nossa reportagem, familiares da mulher destacaram o compromisso dos policiais militares com uma atuação humanizada em situações de alto risco, buscando sempre preservar vidas e prestar assistência em momentos de crise”.

VALORIZE A VIDA

O Centro de Valorização da Vida, o CVV, atua em apoio das pessoas que estão passando por momentos difíceis. Acesse CVV e saiba mais.