Colisão frontal deixa quatro feridos na SP-294

Na noite deste sábado (9), por volta das 19h30, um grave acidente ocorreu na Rodovia SP-294, em Quintana, envolvendo um VW Gol com placas de Pompeia e um VW Santana com placas de Quintana. A colisão frontal deixou quatro pessoas feridas.

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionária Eixo e pela ambulância local, sendo encaminhadas para a Santa Casa de Pompeia.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar o boletim de ocorrência, e as causas do acidente estão sendo investigadas.