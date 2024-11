JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador acompanha fiscalização de obra do Complexo de Saúde

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS

Através das redes sociais, o vereador Anderson Neguin informou que esteve pessoalmente na fiscalização do andamento da obra do Complexo da Saúde.

O vereador ressaltou que recebeu o convite do engenheiro para acompanhar a fiscalização da obra que se encontra sendo finalizada para ser entregue a população.

De acordo ainda com o vereador, ele esteve conferindo os serviços executados e parabenizou a construtora pelo excelente trabalho realizado de edificação do Complexo de Saúde.

Foi ressaltado que o prédio do Complexo da Saúde, irá abrigar o Centro de Especialidades Médicas da rede municipal de saúde.

As dependências internas terão salas adequadas para receber os equipamentos de cada especialidade, concentrando todas as unidades de especialidades de saúde de Junqueirópolis em um só complexo de atendimento à população.

O novo prédio foi construído no terreno em frente a Santa Casa – na rua Porto Alegre esquina com a Duque de Caxias, ao lado do Fórum.