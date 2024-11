PACAEMBU: Situação precária de ruas sem pavimentação é retratada em matéria da TV Globo

A situação precária das ruas sem pavimentação em Pacaembu foi destaque esta semana em uma reportagem da Globo, evidenciando o sofrimento dos moradores com a falta de asfalto, a lama e o barro que se acumulam em frente às casas, especialmente em períodos de chuva.

Em bairros como o Guaraniuva, Marajá e Monte Líbano, os problemas se arrastam por anos, afetando diretamente a qualidade de vida das famílias.

Para os moradores, a espera pela pavimentação tem sido longa e repleta de transtornos. A situação se agrava quando os moradores enfrentam dificuldades básicas como sair de casa e até mesmo levar as crianças para a escola. As vans escolares precisam buscar os alunos um quarteirão acima devido às condições intransitáveis das ruas.

No bairro Monte Líbano, onde a situação se agravou nos últimos quatro meses, um morador precisou improvisar uma passarela para conseguir sair de casa.

Foi mostrado pela TV Fronteira que na rua Sergipe, no Marajá, onde a falta de pavimentação também perdura há quatro anos, os moradores convivem diariamente com barro e mau cheiro.

Também foi mostrado na TV Fronteira uma placa colocada informando a realização da obra de asfalto que deveria ter sido iniciada em junho de 2023 e terminado em março deste ano (2024). Ainda pode-se perceber na placa que o convênio foi assinado em 2019, portanto na administração anterior.

Procurada pela reportagem da TV Fronteira, a prefeitura de Pacaembu informou que o contrato com a empresa inicialmente responsável pelas obras foi rescindido devido à falta de execução dos serviços. Atualmente, a administração está em processo licitatório para contratar uma nova empresa que assuma o projeto.

Além disso, a prefeitura esclareceu que as obras de drenagem urbana no bairro Monte Líbano, destinadas a evitar alagamentos, estão temporariamente paralisadas devido ao período de chuvas, com previsão de retomada durante a estiagem.