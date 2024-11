ADAMANTINA: Pronto Socorro terá projeto para melhoria no atendimento

A Santa Casa de Adamantina recebeu, uma importante visita técnica do Hospital Albert Einstein, referência no setor de saúde no Brasil. O objetivo da visita foi iniciar a implementação do “Projeto Lean nas Emergências” no Pronto Socorro Municipal.

A equipe do Hospital Albert Einstein foi representada pelos doutores Bruno Cesar Cinquini Fondacaro, Consultor Especialista, e Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Consultor Médico. Juntos, eles irão coordenar a implantação do projeto, que terá duração aproximada de 18 meses. Durante esse período, a Santa Casa de Adamantina contará com o apoio e a expertise do Hospital Albert Einstein.

FASES DO PROJETO

O “Projeto Lean nas Emergências” será implementado de forma gradual e estruturada, com a finalidade de obter resultados duradouros. A primeira fase, que terá duração de três meses, será focada na coleta de dados e análise do fluxo de atendimento atual no Pronto Socorro Municipal.

Nos 12 meses seguintes, a equipe do Hospital Albert Einstein atuará diretamente nas intervenções necessárias para reorganizar os processos e aprimorar o fluxo de atendimento.

Nos últimos seis meses do projeto, haverá um período dedicado ao acompanhamento e monitoramento dos resultados obtidos, a fim de garantir a consolidação das melhorias implementadas e realizar ajustes finais, se necessário.

RESULTADOS ESPERADOS

O “Projeto Lean nas Emergências” é baseado em uma metodologia reconhecida internacionalmente.

O projeto tem como meta transformar o Pronto Socorro Municipal em um centro de excelência no atendimento emergencial.

Segundo a gerência da Santa Casa de Adamantina, o apoio do Hospital Albert Einstein é um marco para o município e representa um compromisso da instituição em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado à população. A expectativa é que, ao final do projeto, o Pronto Socorro Municipal se torne mais eficiente, ágil e humano, proporcionando um serviço de saúde de excelência para toda a população.