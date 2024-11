JUNQUEIRÓPOLIS: ÓPERA EVENTOS inaugura em Junqueirópolis nesta sexta-feira

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS



Nesta sexta-feira, 15 de novembro, data em que se comemora o feriado da Proclamação da República, Junqueirópolis será um novo marco no entretenimento da região com a inauguração da ÓPERA EVENTOS. Localizada no Distrito Industrial, na Rua Dalcyr Bozelli, 289, a nova casa promete oferecer experiências únicas e se consolidar como mais um point de lazer da região.

A noite de inauguração será marcada por um show exclusivo da dupla Lu & Robertinho, conhecidos por sua energia contagiante e um repertório recheado de sucessos. E ainda para completar a noite especial, a presença do DJ Hashimoto, para levantar a galera. Com essa estreia, a ÓPERA EVENTOS sob a direção do Grupo Casoni, com certeza irá posicionar Junqueirópolis como um centro regional de entretenimento.

INGRESSOS E PONTOS DE VENDA

Os ingressos para essa noite especial já estão disponíveis e podem ser adquiridos em diversos pontos da região:

-JUNQUEIRÓPOLIS: Posto Max Center e Casoni Veículos

-DRACENA: Os Vaqueiros e Casoni Veículos

-TUPI PAULISTA: Vapt Vupt Conveniência

O público pode optar entre dois tipos de ingressos: Bistrô para quatro pessoas: R$ 240,00 e Ingresso individual: R$ 50,00

Para mais informações sobre a inauguração e outros detalhes, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (18) 99700-1125.

Não perca a oportunidade de fazer parte desse evento que promete movimentar Junqueirópolis e toda a região! A Ópera Eventos chega com uma proposta inovadora e preparada para ser o novo destino de diversão e entretenimento na região.