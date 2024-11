JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador visita locais que sofreram prejuízos e transtornos com as chuvas

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS

As chuvas que caíram recentemente, apesar de muito esperada, causaram prejuízos e transtornos em diversos locais em Junqueirópolis.

Após receber diversas reclamações, o vereador Anderson Neguin esteve pessoalmente visitando diversos locais que sofreram com os estragos das chuvas.

Esteve conversando com moradores na rua que teve grande parte do asfalto danificado, e também as calçadas destruídas. O vereador garantiu que estará buscando solução onde ressaltou que “nunca houve interesse da solução do problema, pois cada chuva forte os moradores próximos ficam com medo”.

O vereador esteve visitando diversas casas que foram atingidas pela chuva, na Rua Victor Junqueira com a Rua Campos Sales, que devido aos bueiros obstruídos gerou alagamento. No local o vereador Anderson Neguin afirmou a necessidade de um projeto que ajude a minimizar a situação de sofrimento dos moradores. O vereador ainda afirmou que os moradores novamente limparam os bueiros obstruídos, sendo um serviço que precisa ser feito com frequência pela Prefeitura.

Também esteve na Rua Porto Alegre com a Avenida Sebastiana de Oliveira, onde o local sofreu grandes prejuízos com destruição de calçadas e galerias, onde afirmou que irá procurar o setor responsável para buscar solução.

O vereador esteve ainda no Jardim Paulista próximo a nova galeria que desceu grande volume de água gerando enormes buracos, que o vereador alertou que se o problema não for resolvido, irá gerar grandes prejuízos aos cofres públicos do Município.