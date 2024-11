Tribunal do Júri condena réu a 31 anos de prisão por assassinato em Dracena

Na tarde desta quarta-feira, o Tribunal do Júri da Comarca de Dracena condenou T. G. S. a penas que somam 31 anos e 4 meses de prisão. O réu foi julgado pelo homicídio de Carlos Henrique Martins de Castro e pela tentativa de assassinato contra uma mulher, ocorridos em janeiro deste ano. O homicídio gerou grande repercussão e comoção em Dracena e toda a região.

O julgamento, realizado no Fórum da Comarca, se estendeu por mais de nove horas e terminou por volta das 19h15.

Durante o depoimento, T. G. S. expressou arrependimento e pediu perdão aos familiares de Carlos Henrique, que estavam presentes no tribunal. Em uma decisão da juíza Aline Tabucchi da Silva, o réu foi sentenciado a 18 anos pelo homicídio e a 13 anos e 4 meses pela tentativa de homicídio contra a mulher.

A sessão contou com a participação do promotor Marlon Roberth de Sales e do advogado de defesa Rone Zumba. O júri, composto por cinco mulheres e dois homens, analisou as evidências e os depoimentos antes de chegar ao veredicto.

De acordo com as diretrizes da Justiça, não foram divulgados os nomes completos do acusado e da vítima sobrevivente, e também não são permitidas imagens do rosto do réu.