FLÓRIDA: Confirmada a Festa do Peão em dezembro com shows de grandes artistas

A tão aguardada Festa do Peão de Flórida Paulista está confirmada para o mês de dezembro, prometendo uma programação repleta de grandes atrações e, como sempre, com entrada gratuita para o público.

O evento, inicialmente previsto para acontecer em outubro, foi adiado para dezembro devido ao período eleitoral, mas agora já tem data marcada: de 5 a 7 de dezembro.

Durante o aniversário da cidade, em outubro, o prefeito Wilson Fróio Junior anunciou a intenção de realizar a festa, e agora os preparativos já começaram.

Os shows foram contratados e prometem agradar a todos os gostos. As atrações principais de cada noite são as seguintes:

-Dia 5 de dezembro – FERNANDO & SOROCABA

-Dia 6 de dezembro – MUNHOZ & MARIANO

-Dia 7 de dezembro – DIEGO & ARNALDO

A Prefeitura Municipal concluiu a licitação para a organização do evento, e a empresa vencedora, EPShow, será responsável por toda a estrutura e produção da festa, incluindo o rodeio.

Neste ano, o rodeio contará com a grande final do Circuito EPShow Rodeio Bull, que reunirá os melhores peões e uma seleção especial de boiadas, prometendo um espetáculo inesquecível para os moradores de Flórida Paulista e região.

A Festa do Peão, organizada pela Prefeitura de Flórida Paulista conta com a parceria da Câmara Municipal e o apoio da Comissão Organizadora, abrirá seus portões todas as noites gratuitamente, proporcionando a todos a oportunidade de participar de uma das maiores festas da região.

Além dos shows e do rodeio, o evento oferecerá uma variedade de outras atrações para garantir momentos de diversão e lazer para toda a comunidade e visitantes.

Prepare-se para viver noites de muita música, emoção e cultura sertaneja em mais uma edição memorável da Festa do Peão de Flórida Paulista!