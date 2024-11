Processo seletivo: FAI oferece oportunidades para docentes temporários em disciplinas de sete cursos de graduação

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) oferece oportunidades para cadastro reserva de admissão temporária de docentes em disciplinas de sete cursos de graduação.

As inscrições para o processo seletivo serão recebidas a partir desta quinta-feira, 14, até o dia 28 de novembro exclusivamente pelo hotsite www.fai.com.br/concursos. A taxa é de R$ 200.

Segundo o Edital nº 31/2024, no ato da inscrição o candidato deverá anexar documento de identificação com foto, Curriculum Vitae da Plataforma Lattes e documentos comprobatórios para fins da análise de títulos.

As vagas são para os cursos de Direito (disciplinas de Direito Ambiental e Agrário I e II), Farmácia (Tecnologia Cosmética), História (História na Educação Básica I), Medicina (Clínica Cirúrgica; Psiquiatria; e Semiologia em Clínica Médica), Odontologia (Endodontia; e Prótese Total), Pedagogia (Língua Portuguesa; e Políticas Públicas e Legislação da Educação Infantil) e Publicidade e Propaganda (Planejamento e Produção de Eventos).

As provas didáticas serão aplicadas nos dias 11 e/ou 12 de dezembro pelo aplicativo Google Meet, conforme cronograma divulgado no dia do sorteio dos temas. A análise de títulos está prevista para o dia 13 de dezembro.

A classificação preliminar será divulgada pela imprensa local e no site do Centro Universitário no dia 17 de dezembro. A classificação final e homologação serão publicadas em 10 de janeiro de 2025.

O processo seletivo

O processo seletivo se dará em duas fases. Na primeira, será aplicada prova didática de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos com peso 2. Já na segunda fase, será realizada a análise de títulos, de caráter classificatório, valendo 100 pontos e com peso 1.

Ainda segundo o edital, “a prova didática consistirá em aula teórica remota em nível de graduação, com duração de, no mínimo, 30 minutos e, no máximo, 40 minutos sobre o tema sorteado para a disciplina na qual o candidato se inscreveu e será avaliada conforme os critérios constantes no Anexo II. Será sorteado um único tema para cada disciplina, com 24 horas de antecedência do início das provas didáticas, portanto todos os candidatos da mesma disciplina deverão realizar prova didática sobre o mesmo tema”.

A análise de títulos será realizada pela Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), Coordenação Pedagógica e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), suportada pela Procuradoria Jurídica da Instituição. “Serão avaliados nesta fase apenas os candidatos aprovados na Fase 1 e que tenham anexado os documentos comprobatórios no ato da inscrição”, adverte o edital.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente no edital, disponível em www.fai.com.br.