Parapuã celebra 79 anos com shows de renome e exposições

O município de Parapuã se prepara para uma celebração especial de seu 79º aniversário de emancipação político-administrativa, com um evento repleto de atrações nos dias 6 e 7 de dezembro. A festa promete reunir a população local e visitantes de toda a região em torno de uma programação rica e variada, com entrada gratuita e muitas opções para o público.

A Prefeitura de Parapuã está organizando uma série de atividades para comemorar essa data importante, incluindo exposições de arte e cultura local, uma praça de alimentação com opções gastronômicas diversas, além de um parque de diversões que garante a diversão para todas as idades. Inspirada no sucesso dos festejos de 2023, a estrutura deste ano deve manter o mesmo modelo, priorizando o entretenimento e a segurança de todos.

O ponto alto das comemorações serão os shows com artistas de renome nacional, ainda mantidos em sigilo, mas que devem ser divulgados em breve. No ano passado, a “Feira do Artesão” foi um grande sucesso, atraindo um público expressivo com apresentações de Israel e Rodolffo, Diego e Victor Hugo, Roby e Roger. A expectativa é que os shows deste ano sigam o mesmo padrão, proporcionando momentos inesquecíveis aos fãs de música sertaneja e outros estilos populares.

O evento de aniversário se torna a principal atração da agenda festiva da cidade, e a administração municipal trabalha para garantir que a festa do dia 6 e 7 de dezembro seja marcante para a história da cidade.