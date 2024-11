PACAEMBU: Centros de Detenção Provisória I e II inauguram salas de incentivo à leitura

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), inaugurou duas “Salas da Liberdade” nos Centros de Detenção Provisória (CDPs) 1 e 2 de Pacaembu, visando oferecer um ambiente convidativo e estruturado para a prática da leitura e projetos diversificados.

Em parceria com a Fundação “Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel” (Funap), com apoio da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste (Croeste), a inauguração ocorreu no dia 6 de novembro.

O espaço possibilita às pessoas privadas de liberdade a garantia do direito à leitura, por meio do acervo literário disponível.

“Inauguramos esta sala e queremos que vocês, reeducandos, aproveitem muito. Tudo foi pensado e organizado para que desfrutem do conhecimento que pode ser adquirido através da leitura”, afirmou o Diretor Técnico do CDP 1 de Pacaembu, Rodrigo Antonio Felissiani.

Para o Diretor de Atendimento e Promoção Humana da Funap, Alexandre Rodrigues Cabrera, as “Salas da Liberdade” oferecem espaço híbrido, direcionado à educação, leitura e cursos profissionalizantes para a população carcerária.

De acordo com Cabrera, até 2026, a meta é de que estejam implantadas 103 “Salas da Liberdade” em unidades prisionais do Estado de São Paulo.

O representante do Grupo Regional de Ações de Trabalho e Educação (Grate) da Croeste, Rodrigo Figueirinha, destacou a importância do espaço acolhedor proporcionado pelo Estado para que os reeducandos tenham acesso aos benefícios propostos.

“A educação é um caminho para prosperar. Que vocês também digam ‘sim’ para todas essas oportunidades”, pontuou Figueirinha.

Rodrigo Scarpari, Diretor Técnico do CDP 2 de Pacaembu desejou aos reeducandos que utilizem o espaço para reflexão, além do conhecimento.

“Que seja uma realidade transformadora em suas vidas. Aproveitem esse momento”, finalizou.

O espaço conta com estantes, carrinhos de livros, mesas e cadeiras para discussões qualificadas sobre as obras literárias durante mediações.