Dois morrem e cinco ficam feridos em acidente entre veículos

O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos graves. Um passageiro que estava no caminhão saiu ileso.

A segunda morte é de uma passageira do outro carro envolvido na batida, de São Sebastião do Paraíso (MG). O veículo seguia sentido Ribeirão Preto (SP).

Das cinco pessoas feridas no acidente, duas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrana e três foram levadas para o Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto. Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas.