FEICORTE em Presidente Prudente prossegue até sábado com ampla programação

Após uma década, a Feicorte (Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne) está de volta. Realizada pela primeira vez em Presidente Prudente, o evento, que começou nesta terça-feira e segue até sábado no Recinto de Exposições Jacob Tosello, reúne programação técnica, leilões, exposições e julgamentos de animais em um único espaço. Com foco na produção de carne de qualidade, a feira conta com mais de 100 expositores e oferece mais de 40 horas de palestras, fóruns e painéis, atraindo um público estimado de mais de mil visitantes diários. Neste primeiro dia, fóruns discutiram os desafios e oportunidades na pecuária, a irrigação como ferramenta de sustentabilidade e a situação da febre aftosa em diferentes regiões do Brasil.

O Fórum Feicorte trouxe discussões estratégicas para o futuro da pecuária, abordando sucessão, retorno econômico e tendências de mercado. Os debates destacaram a importância da governança corporativa, do planejamento de longo prazo e do uso de tecnologias inovadoras para fortalecer a sustentabilidade do setor.

Uma das palestras enfatizou a necessidade de superar ineficiências e priorizar animais mais produtivos, destacando o uso da ultrassonografia de carcaça como ferramenta essencial para melhorar a rentabilidade e reduzir o impacto ambiental.

Outro ponto central foi o papel estratégico da nutrição, responsável por uma parcela significativa dos custos de produção. A integração lavoura-pecuária foi apresentada como solução para elevar a produtividade, promovendo fertilidade do solo e eficiência no uso de recursos, alinhada aos princípios da economia circular.

Fórum Irrigação

O Fórum Irrigação destacou estratégias para aumentar a produção e a renda na pecuária a pasto. A irrigação foi apontada como uma solução fundamental para intensificar o uso de áreas já consolidadas, promovendo sustentabilidade ao elevar a produtividade sem necessidade de expansão territorial.

O planejamento eficiente foi destacado como essencial na implementação de sistemas de irrigação, enquanto a integração lavoura-pecuária-floresta foi mencionada como uma prática beneficiada por essa tecnologia, aprimorando o manejo, a qualidade do solo e a resiliência às variações climáticas.

Febre aftosa

Na programação do primeiro dia, especialistas também se reuniram para avaliar a situação da febre aftosa em diversas regiões do Brasil. Ao final do painel, foi assinado o protocolo de intenções que formaliza uma série de atividades voltadas para uma integração mais profunda entre as defesas agropecuárias de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Essas iniciativas fortalecerão a vigilância, não apenas no combate à febre aftosa, mas também no controle de diversas outras doenças, muitas das quais têm impacto direto na saúde pública.

Programação e atrações

Até o dia 23 de novembro, a feira realizará seis leilões, além da exposição e julgamento de mais de 500 animais de 10 raças bovinas. O público também poderá desfrutar de degustações e harmonizações de produtos artesanais paulistas, assistir ao desfile de touros, conhecer a área de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e participar da Beef Hour, um espaço dedicado aos melhores projetos de produção de carne bovina brasileira, com marcas de sucesso e profissionais que contribuem para a qualidade da carne – desde a produção até o consumidor final.

A programação completa com horários pode ser acessada em www.feicortesp.com.