ADAMANTINA: Futuro prefeito José Tiveron fala sobre transição de governos e estruturação da nova gestão

Na segunda-feira (11), José Tiveron (NOVO) esteve ao vivo no programa Entrevista da Semana e concedeu entrevista à TV Folha Regional e compartilhou detalhes sobre os desafios do primeiro após sua eleição para comandar a Prefeitura de Adamantina e também o processo de transição de governos.

“Não imaginava o trabalho que era para conseguir se eleger prefeito de Adamantina. E agora o trabalho continua. Estamos focados em obter o máximo possível de informações sobre as contas da Prefeitura e de todos os setores. Também estamos fazendo muitas reuniões e entrevistas para definir cada pessoa mais técnica possível no seu cargo. E, devagar, estamos chegando a um ponto comum com o melhor para a população e para a cidade”, disse sobre o processo complexo de organização para assumir o Município.

A transição conta com uma equipe de três pessoas nomeadas por Tiveron – além de outras três indicadas pelo atual prefeito Márcio Cardim –, que já solicitou e recebeu diversos documentos para avaliação. “Cada documento foi distribuído aos futuros secretários, que estão acompanhando de perto os assuntos de suas respectivas áreas. Além disso, contamos com o apoio do Instituto Libertas, vinculado ao partido NOVO, que tem nos auxiliado na análise dos materiais e orientado na estruturação da nossa administração”.

