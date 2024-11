JUNQUEIRÓPOLIS: Troca de graduação e formatura de Capoeira em Junqueirópolis

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

No último sábado, dia 16 de novembro, Junqueirópolis foi palco de uma celebração especial com a realização do Batizado, Troca de Graduação e Formatura da Escola Cultural de Capoeira “Axê Ginga Brasil”.

O evento aconteceu no Centro de Esportes e Formação Educacional (CEFE), e reuniu capoeiristas e admiradores da arte para celebrar conquistas e novos passos.

Sob o comando do Professor Igor Coyote, a direção do Mestre Pestana e a supervisão do Professor Guerreiro, o evento proporcionou momento marcante para os participantes e formandos.

A cerimônia foi ainda uma oportunidade para a comunidade acompanhar o progresso dos capoeiristas e prestigiar a cultura afro-brasileira, fortalecendo o vínculo entre esporte, educação e arte na cidade.

O professor Igor Coyote foi bastante elogiado pelo trabalho realizado com a equipe de capoeira em Junqueirópolis.

Realizado pela Escola Cultural de Capoeira “Axê Ginga Brasil”, o evento contou com o apoio da Prefeitura de Junqueirópolis.