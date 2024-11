JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito eleito Neto Furini participa de evento com o governador Tarcísio de Freitas

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS



Na última terça-feira, 19 de novembro, o prefeito eleito de Junqueirópolis, Neto Furini, marcou presença na abertura oficial da FEICORTE (Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne), realizada em Presidente Prudente. O evento, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, reuniu lideranças políticas e representantes do setor agropecuário.

A convite do Secretário Estadual da Agricultura, Guilherme Piai, o prefeito eleito Neto Furini participou da cerimônia de abertura, que contou com a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

Durante o evento, Neto Furini teve a oportunidade de dialogar diretamente com o governador, onde destacou a importância de uma parceria sólida entre o Governo do Estado e Junqueirópolis para a implementação de projetos que promovam o desenvolvimento local.

O governador Tarcísio de Freitas parabenizou Neto Furini pela eleição e reafirmou o compromisso de apoiar Junqueirópolis em suas demandas, especialmente nas áreas que promovam o crescimento econômico e a qualidade de vida da população.

Em suas redes sociais, o prefeito eleito compartilhou a satisfação de ter recebido o apoio do governador e enfatizou a relevância dessa parceria para o avanço do município.

“O Governo do Estado será cada vez mais parceiro de nossa cidade. Além de projetos importantes em diferentes setores, desde infraestrutura até políticas públicas de Educação e Saúde, o Agro de nossa cidade será valorizado e olhado com carinho”, afirmou Neto Furini.

A participação de Neto Furini no evento reforça o comprometimento da nova gestão com o fortalecimento do setor agropecuário em Junqueirópolis.