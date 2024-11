JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador denuncia abandono de ambulância em oficina há cerca de dois anos

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS

O vereador Anderson Neguin trouxe a público, por meio de suas redes sociais, uma denúncia envolvendo o patrimônio público de Junqueirópolis. Durante uma visita a uma oficina mecânica na cidade de Tupi Paulista, o vereador constatou o abandono de uma ambulância pertencente ao município, que estaria no local sem manutenção ou uso há cerca de dois anos.





Acompanhando a denúncia, o vereador compartilhou imagens da ambulância, destacando o estado de deterioração do veículo. Em suas declarações, Anderson lamentou a negligência com o patrimônio público. “É alarmante saber que muitos cidadãos nem sequer tinham conhecimento da existência desse veículo”, comentou.



Segundo Anderson Neguin, o caso demonstra a falta de zelo com os bens públicos e a ausência de medidas efetivas para resolver a situação. O parlamentar reafirmou seu compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos públicos, cobrando providências das autoridades competentes. “A população merece serviços de qualidade e respeito pelo uso do dinheiro público. Ver ambulâncias se deteriorando demonstra que a responsabilidade está passando longe”, afirmou.

A postagem gerou ampla repercussão, com inúmeros comentários de moradores que lamentaram a situação. Muitos expressaram indignação com o abandono do veículo, que poderia estar prestando serviços essenciais à comunidade.

Até o momento, a Prefeitura de Junqueirópolis não se manifestou sobre o caso.