JUNQUEIROPOLIS: Conveniência Prime sempre com promoções e sorteios

A cidade de Junqueirópolis conta com a Conveniência Prime, um espaço que une variedade, qualidade e preços acessíveis em um só lugar. Localizada na Rua Belo Horizonte, 930, celular (18) 99633-0433, no térreo da UP FM de Junqueirópolis, a loja tem se destacado como referência para quem busca produtos diversificados e de qualidade.

Na Conveniência Prime, os clientes podem encontrar os melhores produtos pelos melhores preços, além de se surpreenderem com a frequência de promoções e sorteios especiais, que tornam a experiência de compra ainda mais atrativa.

Se você ainda não conhece, vale a pena conferir o atendimento diferenciado e os benefícios oferecidos pela Conveniência Prime.

Faça uma visita, aproveite as ofertas e participe das ações promocionais. Descubra porque a Conveniência Prime já se tornou um lugar querido pelos moradores de Junqueirópolis

O horário de funcionamento da Conveniência Prime é: de terça a quinta 18h – 00:30; de sexta e sábado 18h – 03:00; e, Domingo 16h – 00:00.