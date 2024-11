LUCÉLIA: MEU AMIGO É O BICHO presta atendimento especializado

A clínica veterinária “Meu Amigo é o Bicho”, localizada na cidade, destaca-se pelo atendimento especializado para animais de estimação sob o comando do Dr. Fernando Faltz Salvador, registrado no CRMV-SP com o número 25317.

Com uma fachada alegre e o ambiente acolhedor, transmite cuidado e carinho aos animais de estimação e seus tutores.

A clínica oferece uma variedade de serviços para garantir a saúde e o bem-estar dos bichinhos, incluindo consultas, exames, vacinas e cirurgias. O banho e tosa é um dos grandes diferenciais da empresa.

Com uma equipe dedicada e sob o comando de Carolina Justino, o local está preparado para atender animais de pequeno e médio porte com máxima atenção e responsabilidade. Além disso, a clínica também conta com um espaço dedicado para orientações de cuidados preventivos, ajudando os tutores a manter seus animais de estimação.

Com atendimento telefônico pelos telefones (18) 3551-4584 e (18) 99789-2943, o “Meu Amigo é o Bicho” está sempre à disposição para tirar dúvidas e agendar consultas, oferecendo um serviço essencial para os tutores que buscam cuidados.

No cruzamento das ruas Dorival Rodrigues de Barros e Vicente Di Stefano.