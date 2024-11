LUCÉLIA: Projeto apresentado por professora da EMEF Profº Carlos Bueno é destaque

Essa é uma semana especial para a Educação de Lucélia. O município aderiu ao CNCA – Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e, em parceria com o Estado, replicou o Percurso Formativo Alfabetiza Juntos SP durante o ano de 2024 para as professoras alfabetizadoras da rede. A formação terá o seu encerramento com um evento em São Paulo, intitulado “1º Seminário de Boas Práticas”.

Foi então solicitado pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) que os municípios inscrevessem projetos didáticos que atendessem a critérios estabelecidos pelo Comitê EFAPE: ser coerentes com os pressupostos teórico-práticos do programa Alfabetiza Juntos SP difundidos ao longo do processo de formação. Os 16 projetos mais exitosos a nível de Estado serão reconhecidos e compartilhados no Seminário.

Nesse contexto, a professora Anne Caroline, docente do 1º ano na EMEF Profº Carlos Bueno, inscreveu seu projeto “Conhecendo os povos indígenas”, que foi contemplado na 1º etapa da seleção entre os demais projetos apresentados pelos municípios pertencentes a DER/ Adamantina.

Nesse processo, a boa prática da professora ainda passará amanhã por uma 2º seleção a nível de Polo Regional, que compreende as DERs de Assis, Ourinhos, Tupã, Presidente Prudente, Mirante do Paranapanema e Santo Anastácio.

Uma “Boa Prática Pedagógica é toda ação intencional pensada para ajudar na superação de desafios de aprendizagem integral dos alunos”. A boa prática da professora Anne Caroline contribuiu muito com o desenvolvimento da escrita, leitura e protagonismo dos alunos e, certamente, irá inspirar outros professores.

Parabéns pelo sucesso Professora! Estamos na torcida!