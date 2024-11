CONCURSO: CIOP abre inscrições para 11 vagas em 6 cidades da região

O novo concurso do CIOP (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista) oferece 11 vagas e cadastro reserva (CR) para diversos cargos, de todos os níveis escolares, com salários que variam de R$ 1.326,71 a R$ 4.450,20. As inscrições já estão abertas.

Os candidatos aprovados no concurso público irão trabalhar nos municípios de Presidente Prudente, Álvares Machado, Presidente Epitácio, Quatá, Rancharia, Regente Feijó e Euclides da Cunha, localizados no interior do estado de São Paulo.

As oportunidades são para cargos de ensino fundamental (funções de motorista volante, copeira e serviços gerais), ensino médio e/ou curso técnico (auxiliar de saúde bucal, cuidador em saúde volante, tratador, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e regulador de transporte sanitário) e nível superior (médico veterinário, psicólogo, fonoaudiólogo, cirurgião dentista e enfermeiro).

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos à prova objetiva de múltipla escolha. Para o cargo de motorista volante haverá segunda fase, com a aplicação de prova prática.

Veja a distribuição das vagas:

Presidente Prudente:

auxiliar de saúde bucal – UPA (CR);

motorista volante – UPA (CR).

Residência Terapêutica de Presidente Prudente:

cuidador em saúde volante RT – UA (CR).

III. Cidade da Criança de Presidente Prudente:

médico veterinário (CR);

tratador (CR).





Presidente Prudente – CAPS III:

copeira (CR);

psicólogo (CR).

Álvares Machado:

fonoaudiólogo (1);

motorista volante (1).

Presidente Epitácio – Residências Terapêuticas:

cuidador em saúde volante (7);

técnico de enfermagem (CR);

serviços gerais (CR).

VII. Quatá – residências terapêuticas:

cuidador em saúde – volante (CR);

serviços gerais (CR).

VIII. Rancharia:

auxiliar de saúde bucal (1);

cirurgião dentista (CR);

técnico de enfermagem (1).





Regente Feijó:

auxiliar de enfermagem (CR);

regulador de transporte sanitário (CR);

técnico de enfermagem (CR).

Euclides da Cunha:

auxiliar de enfermagem (CR);

enfermeiro (CR).





Como fazer a inscrição

As inscrições seguem abertas até o dia 1º de dezembro de 2024. O formulário está disponível no site do CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas, banca organizadora do processo de seleção. As taxas custam:

R$ 50 para ensino fundamental;

R$ 60 para níveis médio e técnico; e

R$ 80 para formação superior.

+ O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o edital, como atribuições, conteúdo programático e cronograma, na página do concurso do CIOP.