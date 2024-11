GIBA’S PIZZARIA comemora 4 anos em Flórida Paulista

A Giba’s Pizzaria, localizada no coração da Flórida Paulista, está comemorando quatro anos de sucesso e muita dedicação à cidade. Desde sua inauguração, a pizzaria se tornou um local tradicional, oferecendo uma variedade de pizzas, esfihas, salgados, porções e bebidas para os clientes da cidade e região.

Para o proprietário Wellington Henrique, o segredo do sucesso é a qualidade dos produtos e o atendimento acolhedor. “Agradeço cada amigo que esteve conosco nestes quatro anos. A Giba’s Pizzaria é uma família que atende as famílias floridenses. Meu obrigado a cada colaborador que ajuda no dia a dia a fazer sempre o melhor e servir nossos clientes”, destacou.

Com um ambiente agradável e familiar, a Giba’s Pizzaria é o ponto de encontro de quem busca uma refeição chinesa e um bom atendimento. O estabelecimento continua a ser um orgulho para a cidade de Flori

A Giba’s Pizzaria fica na Avenida São Paulo, 323, centro da Flórida Paulista, telefone: (18) 98197-9451.