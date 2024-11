Linhas da Jandaia Transportes sofrem alteração no embarque e desembarque em Presidente Prudente

A partir deste domingo, 24 de novembro de 2024, passageiros das linhas de ônibus operadas pela Jandaia Transportes e Turismo em Presidente Prudente (SP) deverão utilizar o Terminal Rodoviário, localizado na Avenida Brasil, em frente ao Poupatempo, como ponto de embarque e desembarque.

A mudança temporária foi anunciada pelo gerente operacional da empresa, Norberto Corazza, e ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

As obras, que envolvem reparos em tubulações, estão concentradas no cruzamento das ruas Doutor José Foz e Casemiro Dias, afetando a operação normal no Terminal Urbano, que era o ponto usual.

A alteração no local de embarque e desembarque não se aplica às linhas que atendem Martinópolis (SP), Caiabu (SP), Adamantina (SP) e Dracena (SP), que já utilizam o Terminal Rodoviário e continuarão funcionando sem mudanças.

Já para as demais linhas operadas pela Jandaia, os passageiros deverão se dirigir ao terminal provisório até o término das obras, que têm previsão de conclusão na próxima quinta-feira (28). Após essa data, o serviço será retomado no Terminal Urbano.

A empresa reforça que a alteração é temporária e recomenda que os usuários fiquem atentos às atualizações e ao local de embarque para evitar contratempos.

