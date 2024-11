ÓPERA EVENTOS: Junqueirópolis ganha um dos melhores espaços para eventos da região

Junqueirópolis agora é sinônimo de sofisticação e referência em eventos na região. A inauguração da ÓPERA EVENTOS, no feriado da Proclamação da República, marcou o início de um novo capítulo no setor de entretenimento local, oferecendo uma experiência de luxo e bom gosto incomparáveis.

Localizada no distrito industrial, na rua Dalcyr Bozelli, 289, a ÓPERA EVENTOS foi projetada para elevar o padrão dos eventos realizados na cidade, destacando Junqueirópolis como um polo regional de lazer e sofisticação.

COQUETEL PARA APRESENTAR O ESPAÇO

No dia 14 de novembro, o Grupo Casoni recebeu convidados e autoridades para um coquetel exclusivo, onde o espaço foi apresentado em um clima de muita emoção e orgulho. Com uma estrutura impecável e design sofisticado, a ÓPERA EVENTOS impressionou a todos os presentes, que puderam vislumbrar o potencial do local para sediar eventos de alto padrão.

No feriado de 15 de novembro, a inauguração oficial contou com um show exclusivo da dupla Lu & Robertinho, que animou o público com sua energia contagiante e um repertório cheio de sucessos. O evento atraiu um grande público, que lotou as instalações e aprovou o novo espaço com muitos elogios e registros compartilhados nas redes sociais.

UM NOVO MARCO PARA EVENTOS

Com uma proposta inovadora e uma estrutura que une requinte e modernidade, a ÓPERA EVENTOS já se consolida como um destino de destaque para festas, shows e eventos corporativos. A casa oferece uma experiência única, com conforto e elegância, atendendo a diferentes tipos de público.

Para quem deseja conhecer ou reservar o espaço, basta entrar em contato pelo telefone (18) 99700-1125.

Junqueirópolis agora pode se orgulhar de ter um dos melhores espaços para eventos da região, tornando a cidade um ponto de referência no mapa do entretenimento.