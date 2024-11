SALMOURÃO: Iniciada formação da Banda Marcial Municipal

Foi anunciado recentemente o início da formação da tão esperada Banda Marcial Municipal de Salmourão. Este projeto, que há anos era reivindicado pelos moradores, agora se torna realidade graças ao empenho e ao apoio da administração municipal, liderada pela prefeita Sônia Gabau e sua vice, Márcia.

Sob a regência do maestro Claudemir, os ensaios já estão em andamento e acontecem todas as sextas-feiras no prédio do novo Centro de Convivência do Idoso (CCI), com horários das 9h às 11h e das 13h às 15h.

O diretor de Cultura, Diego Delmore, destacou a importância da união de esforços para concretizar o projeto. “Minha gratidão a todos os pais, alunos e à administração municipal. Sem o apoio de vocês, este sonho não seria possível”, afirmou. Ele também elogiou o trabalho da prefeita Sônia e da vice Márcia, ressaltando que a dedicação de ambas foi essencial para o sucesso desta iniciativa.

Segundo Diego, a formação da Banda Marcial fortalece e enriquece a cidade com cultura e musicalidade. “A cultura é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social das crianças, promovendo a disciplina, o trabalho em equipe e a criatividade”, concluiu.

A Banda Marcial Municipal de Salmourão promete se tornar um símbolo de orgulho para o município.