LUCÉLIA: Natal Luz 2024 faz sucesso e deixa a cidade em destaque

A magia do Natal tomou conta de Lucélia na noite da última quarta-feira, 20 de novembro, com o tradicional acender das luzes do Natal Luz 2024, uma realização especial da Prefeitura Municipal. O evento, que marcou a inauguração da belíssima iluminação natalina das praças e avenidas da cidade, foi celebrado em grande estilo em frente à Igreja Matriz.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais, incluindo a prefeita Tati Guilhermino, além de um expressivo número de moradores e visitantes, especialmente famílias que vieram prestigiar o momento mágico. Um dos pontos altos da noite foi a apresentação emocionante da Banda Marcial Municipal, que arrancou aplausos entusiasmados do público.

A prefeita Tati Guilhermino destacou o esforço da administração municipal para garantir uma cidade ainda mais iluminada e acolhedora durante o período natalino. “Nosso objetivo é trazer a magia do Natal para todos os lucelienses e proporcionar um ambiente que aqueça os corações e impulsione o comércio local neste final de ano”, afirmou.

O Natal Luz 2024 tem sido amplamente elogiado, não apenas pela beleza de sua iluminação, mas também pela sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. O evento consolida Lucélia como referência na região, atraindo visitantes e valorizando o comércio local, aquecendo as vendas e promovendo o turismo na Capital da Amizade.