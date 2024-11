Chapa “Unidos pela Ordem” é eleita para liderar a OAB Lucélia no triênio 2025/2027

Na quinta-feira (21), a Subseção da OAB Lucélia realizou uma eleição histórica, marcada pela modernidade e acessibilidade: pela primeira vez, a votação ocorreu de forma 100% online. Com chapa única, a “Unidos pela Ordem” foi escolhida para liderar a advocacia local durante o triênio 2025/2027.

A nova diretoria será composta por Xisto Yamasaki (presidente), Sávio Araújo (vice-presidente), José Eduardo Lourencini (secretário geral), Kelly Fernanda de Albuquerque Fer-ro (secretária adjunta) e Jéster Marinho (tesoureira).

Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, Xisto Yamasaki destacou o compromisso da chapa com a classe e os desafios futuros: “Agradecemos a confiança de cada advogado e advogada que participou dessa eleição. É uma honra liderar esta Subseção, que tem papel essencial no fortalecimento da advocacia em nossa região. Nosso principal objeti-vo será a construção da sede própria da Casa do Advogado, um sonho antigo que começaremos a tornar realidade. Além disso, trabalharemos incansavelmente para garantir mais representatividade e apoio aos profissionais do Direito em Lucélia.”

A eleição contou com ampla participação dos membros da Subseção, refletindo a confiança da classe na chapa eleita e na condução de projetos que valorizem e fortaleçam a advocacia local.

A posse da nova diretoria está prevista para janeiro de 2025, quando terão início os trabalhos para implementar as propostas apresentadas durante a campanha.

FORTALECIMENTO DA CLASSE

Entre os projetos prioritários, a construção da sede própria da Casa do Advogado se destaca como um marco aguardado pela advocacia de Lucélia. A nova diretoria também se comprometeu a fomentar ações de integração e aprimoramento profissional, com a realização de cursos, palestras e eventos que promovam o desenvolvimento dos advogados e advogadas da região.

HISTÓRIA SENDO FEITA

Com a eleição 100% digital, a Subseção da OAB Lucélia deu um importante passo rumo à modernização dos processos eleitorais, aumentando a praticidade e a inclusão de todos os profissionais.

A vitória da chapa “Unidos pela Ordem” reforça o desejo de união e avanço da advocacia local, consolidando um novo ciclo de trabalho e realizações para a OAB Lucélia.