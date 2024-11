LUCÉLIA: Centro Espírita Allan Kardec lança a Campanha “Natal Sem Fome”

O Centro Espírita Allan Kardec de Lucélia está promovendo uma ação solidária que promete transformar o Natal de 100 famílias carentes da cidade. Com o nome de “Natal Sem Fome”, a campanha visa garantir que, neste final de ano, ninguém fique sem o básico para uma ceia natalina, e que todos possam vivenciar momentos de solidariedade e esperança.

A ação já conta com uma lista de 100 famílias cadastradas que serão beneficiadas com alimentos, produtos de higiene e outros itens essenciais. A intenção do Centro Espírita é levar dignidade e carinho para quem mais precisa, sem deixar nenhuma dessas famílias de fora.

COMO CONTRIBUIR?

O Centro Espírita Allan Kardec de Lucélia está convocando a comunidade para fazer parte dessa corrente do bem. As formas de contribuição incluem: arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, entre outros itens que garantem a alimentação básica.

As doações podem ser entregues diretamente no Centro Espírita Allan Kardec de Lucélia Rua Abílio de Menezes, nº 416, ou pelos contatos (18) 99808-1661 e (18) 99705-1492.

Vale ressaltar que as doações podem ser feitas até o próximo dia 10 de dezembro.