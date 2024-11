PACAEMBU: Campanha de Natal da ACIP irá premiar Casa Decorada e distribuir R$ 5 mil em prêmios

A Associação Comercial e Industrial de Pacaembu (ACIP) deu início no dia 21 de novembro à campanha “Natal Bolso Cheio”, que segue até o dia 31 de dezembro, trazendo prêmios e incentivo ao espírito natalino.

Serão sorteados R$ 5.000,00 em prêmios, distribuídos da seguinte forma:

-1º prêmio: R$ 2.000,00

-2º prêmio: R$ 1.000,00

-3º prêmio: R$ 500,00

-4º prêmio: R$ 500,00

-5º prêmio: R$ 500,00

-6º prêmio: R$ 500,00

Além do sorteio, com o apoio da Prefeitura Municipal, a ACIP está promovendo o concurso “Casa Decorada Natalina”, que premiará com R$ 1.000,00 a residência com a decoração natalina mais criativa e encantadora.

As inscrições para o concurso estarão abertas até o dia 10 de dezembro. Para participar, é necessário doar 3kg de alimentos não perecíveis, como taxa de inscrição.

A ACIP reforça o convite à comunidade: “Participe e celebre o espírito natalino com criatividade e solidariedade”, unindo beleza, magia e solidariedade nesta época especial do ano.

Não perca a chance de concorrer a prêmios incríveis e ainda contribuir para uma campanha que une a cidade em um clima de união e festa!