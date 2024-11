Igreja Amor e Cuidado inaugura novo templo em Adamantina nesta semana

A Igreja Amor e Cuidado de Adamantina viverá um momento histórico com a inauguração de seu novo templo, que promete ser um marco na trajetória da comunidade local. A celebração acontecerá em dois dias: terça-feira (26) e quarta-feira (27), sempre às 20h.

Na terça-feira, a inauguração contará com a presença especial do Pastor Senior das Igrejas Amor e Cuidado, Marcelo Toschi, além de uma participação inspiradora do Ministério de Música da Amor e Cuidado. Já na quarta-feira, o Pastor de Adoração, Lucas Donha, conduzirá a celebração, trazendo momentos de reflexão e louvor.

O novo templo está localizado no Parque do Sol, às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, oferecendo um espaço moderno e acolhedor para os membros e visitantes.

A REALIZAÇÃO DE UM SONHO

O projeto do novo templo teve início no começo de 2024 e é fruto da união e do esforço coletivo dos membros da igreja. As contribuições vieram por meio de doações, trabalho voluntário e orações. “Este é um sonho que se torna realidade, fruto da fé e da dedicação de todos que acreditam no poder transformador da palavra de Deus”, destacou o pastor local, Toninho Donha.

A história da Igreja Amor e Cuidado em Adamantina começou em 2013, de forma simples, em uma garagem no centro da cidade. No ano seguinte, em 26 de junho de 2014, a igreja deu um grande passo e estabeleceu sua sede na Alameda Porto Alegre, Vila Jamil de Lima, em um imóvel alugado junto à família Treviolo. Este foi um marco importante, sendo a primeira ex-tensão da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

A Igreja Amor e Cuidado realiza seus cultos em Adamantina às terças-feiras, às 20h, e aos domingos, nos horários de 9h, 16h e 18h30. Além disso, os sábados são reservados para a Juventude Alive, às 19h, um espaço voltado especialmente para os jovens.

A comunidade está convidada a participar das celebrações e conhecer o novo templo, que simboliza não apenas um espaço físico, mas também o fortalecimento da fé e da união de todos os envolvidos.