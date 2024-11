PACAEMBU: Via de acesso secundária recebe recapeamento asfáltico pela Eixo-SP

A via de acesso secundária, que liga Pacaembu a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), via Santa Casa/Rotary Clube, está sendo revitalizada com obras de recapeamento asfáltico.

A melhoria é feita por uma empresa contratada pela Eixo-SP, concessionária responsável pela rodovia.

Os trabalhos se estendem até o novo posto de combustível em construção, já no perímetro urbano da cidade, e visam oferecer maior conforto e segurança aos usuários.

A via é fundamental para o tráfego diário em Pacaembu, sendo utilizada por funcionários da Penitenciária e do Centro de Progressão Penitenciária (CCP), além de motoristas que entram e saem da cidade. Com o grande fluxo de veículos, a obra garante maior segurança e conforto aos usuários.