JUNQUEIRÓPOLIS: Câmara rejeita Projeto de Lei proibindo a contratação de aposentados em cargos de confiança

Na última sessão da Câmara Municipal de Junqueirópolis, foi apreciado e colocado em votação Projeto de Lei de autoria do vereador Anderson Neguin.

O Projeto de Lei visa proibir a contratação e nomeação de aposentados sob qualquer regime para ocupar cargos em comissão e função de confiança na Prefeitura e Câmara Municipal de Junqueirópolis.

Antes de ser colocado em votação o Projeto de Lei foi aberto a discussão onde os vereadores presentes se manifestaram sobre o mesmo, onde cada um deu a sua posição.

Na justificativa do Projeto de Lei, o vereador Anderson Neguin afirmou que o mesmo, tinha como objetivo em fazer justiça e ajudar aqueles que estão desempregados e sem fonte de renda para sustentar as suas famílias, principalmente aqueles que foram aprovados em concurso público e ainda não foram convocados. “Se a pessoa já é aposentada seu sustento já está garantido e nada mais justo que dar oportunidade aos que estão à procura de emprego no mercado de trabalho”, destacou.

A maioria dos vereadores afirmaram que a iniciativa de contratar aposentados deveria ser deixado para decisão de futura administração, apesar de elogiar a iniciativa do projeto de lei.

Na votação, o Projeto de Lei acabou sendo rejeitado por 4 a 3. Votaram a favor do projeto de lei os vereadores Anderson Neguin (autor), Rui da Ambulância e Sofia. Votaram contra os vereadores Reinaldo Batata da Autoescola, Marisa Protegendo Anjo, Paulo Manobra e Terezinha Regodanço. O vereador Neto Furini se absteve de votar. E o presidente da Câmara somente vota em caso de empate, fato que não aconteceu.

Em seu discurso após a rejeição do Projeto de Lei, o vereador Anderson Neguin afirmou que respeita a posição dos vereadores e que a democracia é assim, onde cada um tem a sua opinião.