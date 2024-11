PARAPUÃ: Prefeitura anuncia Matheus & Kauan, Clayton & Romário e DJ Ricardo Costa para a festa de aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Parapuã confirmou a programação da festa em comemoração ao aniversário de 79 anos da cidade, marcada para os dias 6 e 7 de dezembro. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá no recinto de eventos municipal e reunirá uma série de atividades para o público, incluindo feira de artesanato, praça de alimentação, apresentações musicais e parque de diversões.

Em destaque na programação, a festa contará com a presença da dupla sertaneja Matheus e Kauan, que sobe ao palco na noite de abertura, no dia 6 de dezembro (sexta-feira). No dia seguinte, dia 07 (sábado), Clayton e Romário assumem o comando da celebração, prometendo envolver o público com hits como “Água nos Zói” e outras músicas que estão “bombando” no meio sertanejo universitário. E para completar a festa, nos dois dias de evento, tem o DJ Ricardo Costa, conhecido por participar dos maiores shows e eventos na região, apenas este ano o DJ tocou com Gusttavo Lima, Ana Castela, Maiara e Maraisa, Alok, Dennis DJ, PPA, Marcos e Berlutti, Menos é Mais, Bruno e Marrone e Traia Véia.

A Feira do Artesão, uma das atrações da festa, contará com expositores de Parapuã e cidades vizinhas, oferecendo artesanato, artigos variados e opções gastronômicas. Esta edição busca valorizar e destacar os talentos locais, aproximando os produtores regionais do público.

Outra atração esperada é o parque de diversões gratuito, uma tradição iniciada no ano passado e que retorna este ano para entreter crianças e adultos. O prefeito Gilmar Martin Martins destacou que a gratuidade do parque tem como objetivo ampliar o acesso ao lazer para toda a comunidade.

Com uma estrutura pensada para receber pessoas de todas as idades, a festa busca repetir o sucesso da edição anterior, que atraiu grande público e movimentou o comércio local.