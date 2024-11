LUCÉLIA: 2º Encontro de Atabaques em comemoração ao Dia da Consciência Negra

O 2º Encontro de Atabaques, realizado no domingo, dia 17 de novembro, na Afucal de Lucélia, além de promover interação cultural, competição contou com concurso de tambores e canto, trouxe resistência e resiliência. Promovido pela Tenda Pai Jacob de Angola (mãe Cida), a iniciativa ocorreu em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro.

Presentes no evento cidades como Três Lagoas (MS), Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Adamantina, Osvaldo Cruz e Lucélia.

O evento teve jurados que deram notas aos participantes do concurso. Os jurados foram: Eliseu Cabral, Patrick, Mestre Charles, Alan Diego e Gabriel.

Os vencedores na categoria adulto foram: 1º lugar Murilo e João Robson de Três Lagoas (MS), 2º lugar: Ivan e Vinicius (Presidente Prudente), 3º lugar: Kaiane e Fernando (Adamantina) e 4º lugar: José e Willians (Presidente Epitácio).

Na categoria juvenil: 1º Willian e João Miguel (Presidente Epitácio) e 2º lugar: Pedro e André de Lucélia.

O evento teve palestra com representantes da OAB de Lucélia, sobre liberdade religiosa, exis-tente na Constituição Federal. Teve ainda feira de artesanato, roda de capoeira e uma perfeita interação, ressaltando a importância da comemoração da Semana da Consciência Negra que no futuro, poderá ter eventos de maior dimensão na cidade de Lucélia.

“Quero agradecer a todos que participaram e aos filhos da tenda Pai Jacob de Angola por participarem, peço desculpas se teve alguma falha mais que Deus e os orixás nos abençoe sempre, com união faz a força”, comentou Daniele Aparecida Prado da Silva, uma das organizadoras do evento ocorrido, em Lucélia.