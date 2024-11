Temporal causou alagamentos e destruição em Presidente Prudente

CLIQUE AQUI e entre no grupo de notícias de Presidente Prudente e seus Distritos

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil informou que está trabalhando desde a madrugada de sexta-feira (29) para atender as ocorrências causadas pelas fortes chuvas que atingiram Presidente Prudente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre esta quinta (28) e sexta-feira, Presidente Prudente registrou 104mm de chuva.





Segundo a Defesa Civil, entre as ocorrências, está o alagamento da Rua Hygino Langhi, no Residencial São Marcos, esquina com a Rua Armando Salles de Oliveira, que segue interditada, com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob).

Também houve alagamentos na Escola Municipal Professora Rosy Odetty Roriz Brandão, no Parque São Matheus, e na Escola Municipal Ivo Garrido, no Mediterrâneo. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira.

A Defesa Civil também atuou na ocorrência do desabamento de uma estrutura metálica na Rua Wandil Wruck, no Parque Shiraiwa.

Já no Residencial Bongiovani, nas proximidades do Residencial São Paulo, a força da chuva levou cerca de um metro e meio abaixo do pavimento asfáltico. O local foi sinalizado e interditado.

Ainda conforme a coordenadoria, a Avenida Ana Jacinta está interditada no sentido bairro – Centro e a Semob está acompanhando a ocorrência.

Avenida Tancredo Neves

A enxurrada provocada pela chuva alagou o campo de futebol da Vila Iti e um trecho da Avenida Tancredo Neves, na Vila Verinha. A água saiu da cratera aberta na Rua João Elias Naufal, na Vila Brasil.

Em nota oficial, a Prefeitura disse que tem se esforçado para solucionar o problema, detectado em 2014.

“O investimento necessário, incialmente estimado em R$ 700 mil em materiais, estava previsto no empréstimo solicitado ao Poder Legislativo, além deste, o projeto dos R$ 90 mil previa a solução de mais 43 pontos de alagamento. A solução dessa ação também está no PAC enviado ao Governo Federal”, afirmou o Poder Executivo.





A Prefeitura também ressaltou que “o local em questão é um antigo depósito de resíduos sólidos, com área instável”.

Ainda conforme a nota, a Prefeitura está em busca de recursos financeiros para que seja dado andamento à obra.