LUCÉLIA: Grupo Zilor anuncia conclusão da aquisição da Salto Botelho Agroenergia (SBA)

A Zilor (Açucareira Quatá S.A.), uma das principais companhias do setor sucroenergético brasileiro, publicou na última sexta-feira (29) comunicado de Fato Relevante aos investidores e ao mercado em geral que, “tendo sido cumpridas as condições precedentes previstas em contrato, incluindo a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), aconteceu, na referida data, a efetiva consumação da transação de aquisição da totalidade das ações da Salto Botelho Agroenergia (“SBA”)” de Lucélia.

O comunicado é assinado pela diretora financeira da Zilor, Denise Araújo Francisco. “Esse movimento faz parte da estratégia de crescimento da Zilor e a concretização dessa transação reforça o compromisso com resultados sólidos e sustentáveis, proporcionando escala e oportunidade para crescer em uma nova região com localização favorável, tornando a Companhia ainda mais competitiva”, destacou a gestora.

A compra da totalidade das ações da SBA até então controlada pela gestora de ativos americana, AMERRA Capital Management, custou R$ 600 milhões, como, ao repercutir o comunicado de Fato Relevante publicado na época, anunciando a transação.

A aquisição da Salto Botelho Agroenergia (SBA) faz parte da estratégia de crescimento da Zilor, a partir de novos investimentos para a expansão do negócio, que passa a contar com 4 unidades agroindustriais no Estado de São Paulo e capacidade de moagem de 13,8 milhões de toneladas, resultando no aumento de 15% da sua capacidade atual. “Com a aquisição da Salto Botelho Agroenergia ganhamos escala e oportunidade para crescermos em uma nova região. A localização favorável tornará a Zilor uma empresa ainda mais competitiva, na busca pelo crescimento e perpetuidade reforçando o compromisso dos nossos acionistas, e reafirmando o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos inseridos”, ressalta o CEO da Zilor, Fabiano Zillo, conforme publicou o site oficial da Companhia no dia 17 de outubro.

Para o CEO da Salto Botelho Agroenergia, Eric Santos, a aquisição realizada pela Zilor marca o início de um capítulo promissor para a empresa. “Estamos extremamente orgulhosos do sucesso dessa transação. Nossas operações são eficientes e produtivas, e estamos localizados em uma região de destaque na produção de cana do centro-sul do país. Nosso time é tecnicamente competente e altamente engajado. Com um caixa forte e equilibrado, tenho plena confiança de que, sob a gestão da Zilor, a Salto Botelho Agroenergia terá um futuro brilhante e próspero. Juntos, estamos construindo um legado de sucesso e crescimento sustentável”, diz a publicação.

Essa nova fase reforça o compromisso da Zilor com o crescimento dos negócios, o gerenciamento sustentável de suas operações, e o desenvolvimento dos colaboradores e das comunidades do entorno. “À medida que a empresa cresce, a comunidade também se desenvolve, criando um ciclo contínuo de crescimento em conjunto. Reconhecemos a força de trabalho dos colaboradores da Salto Botelho Agroenergia e a partir de agora seguiremos crescendo juntos, com sustentabilidade, mantendo nosso compromisso com os colaboradores, parceiros, fornecedores, acionistas e com as comunidades”, completou Zillo, conforme notificou a Companhia em outubro.

Para Craig Tashjian, Chief Investment Officer da AMERRA Capital Management LLC, “a venda da Salto Botelho representa uma transformação bem-sucedida de uma empresa anteriormente falida em uma empresa profissional de alto calibre. A AMERRA está satisfeita que a Salto Botelho estará nas mãos altamente competentes da Zilor para impulsionar o crescimento futuro”.

O fechamento da operação esteve condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo, mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o que ocorreu semana passada.

SOBRE A SALTO BOTELHO AGROENERGIA – Salto Botelho Agroenergia (SBA) está localizada na cidade de Lucélia, a 82 km de distância da Unidade da Zilor em Quatá, em operação há 43 anos. Possui capacidade de moagem de 1,8 milhão de toneladas de cana por ano e 17,7 mil hectares de área cultivada, com raio médio de 25 km da unidade industrial. Tem capacidade de produzir diariamente 600 m3 de etanol, 820 toneladas de açúcar VHP, capacidade de armazenamento de 35 mil m3 de etanol, e uma usina de cogeração de energia com 12 MW de potência. É uma das maiores empregadoras da região, com cerca de 700 empregos diretos.

SOBRE A ZILOR – Com um time de cerca de 3,9 mil colaboradores, a Zilor operava até então 3 unidades agroindustriais, com capacidade instalada para moagem de 12 milhões de toneladas de cana, e aproximadamente 180 mil hectares de áreas agrícolas cultivadas com tecnologia de ponta e colheita totalmente mecanizada. Agora, com a nova aquisição em Lucélia, passa a contar com 4 unidades agroindustriais e capacidade de moagem de 13,8 milhões de toneladas, resultando no aumento de 15% da sua capacidade atual.