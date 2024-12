Acidente envolve van e caminhão no trevo de Flórida Paulista

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão está em atendimento neste momento sob o viaduto da SP-294, no trevo de Flórida Paulista.

As primeiras informações são de que uma van utilitária com placas de Votorantim/SP teria colidido na traseira de um caminhão MB 1513, com placas de Flórida Paulista quando ambos os veículos seguiam no sentido Flórida Paulista / Adamantina.

O condutor da van e uma mulher que estava de passageira foram socorridos pelas equipes da concessionária Eixo com ferimentos aparentemente leves.

O Corpo de Bombeiros de Adamantina também prestou suporte nesta ocorrência.



A van ficou com a frente bastante danificada, incluindo o teto.

A Polícia Rodoviária está atuando nesta ocorrência. O trânsito precisou ser interditado na faixa em que ocorreu o acidente e uma extensa fila de veículos se formou no local.

As causas do acidente vão ser apuradas.