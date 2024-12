LUCÉLIA: Alunos da EMEF Profa. Soledade Domingues Iglesia visitam ETEC de Adamantina

No mês de novembro, alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profa. Soledade Domingues Iglesia, da cidade de Lucélia, realizaram uma visita à ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, localizada em Adamantina.

A recepção aos visitantes foi organizada com muito cuidado pelos coordenadores, pelo diretor e pela orientadora educacional da ETEC. Durante o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da instituição, considerada uma referência em aprendiza-do na região.

Um dos destaques da visita foi a programação na Biblioteca Ativa da ETEC. O ambiente foi preparado especialmente para receber os estudantes, com cartazes de boas-vindas, distribuição de marca-páginas, exposição de livros disponíveis para doação, informações sobre as provas do vestibulinho e até mesmo sorteios de livros para alunos e professores. Tudo isso foi acompanhado por um fundo musical, que tornou a experiência ainda mais marcante.

A visita foi uma oportunidade valiosa para os alunos da EMEF Profa. Soledade Domingues Iglesia conhecerem de perto o ambiente acadêmico e a qualidade de ensino da ETEC, ampliando suas perspectivas sobre a continuidade de seus estudos.

A iniciativa reforça a importância de experiências como essa para motivar os jovens a sonharem alto e a buscarem cada vez mais conhecimento.