PARAPUÃ: Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa ferida na Rodovia SP-425

Na tarde de segunda-feira, (02), um acidente envolvendo uma carreta Scania e um automóvel Ford Ecosport foi registrado na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), no município de Parapuã.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, os veículos trafegavam no sentido Parapuã a Rinópolis quando, no km 371, colidiram. Chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

No automóvel estavam pai e filha, residentes em Piacatu-SP. A mulher, de 32 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a Santa Casa de Parapuã. O motorista da carreta não teve ferimentos.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pelo Policiamento Rodoviário. As causas do acidente serão investigadas.