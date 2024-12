Começa hoje o “Flórida Paulista Rodeio Music” com show de Fernando e Sorocaba

O “Flórida Paulista Rodeio Music” promete agitar a cidade com três noites de festa, de 5 a 7 de dezembro, no Recinto de Rodeio “Arlindo Derroidi”. O evento terá entrada gratuita em todas as noites, garantindo diversão e entretenimento para toda a população.

Atrações Imperdíveis

O palco do evento contará com grandes nomes da música sertaneja como: Fernando & Sorocaba (5/12); Munhoz & Mariano (6/12) e Diego & Arnaldo (7/12).

Além dos shows, uma das grandes atrações será a final do Circuito de Rodeio EP Show Rodeio Bull, que distribuirá R$ 120 mil ao campeão da montaria. O vencedor também será classificado para participar da Festa do Peão de Barretos 2025 e de competições internacionais.

ESTRUTURA E PREPARATIVOS

O recinto está sendo preparado com uma estrutura toda coberta, oferecendo conforto e segurança ao público. Os preparativos estão nos ajustes finais para garantir uma experiência inesquecível.

ÚLTIMOS CAMAROTES À VENDA

Os interessados em aproveitar o evento de maneira exclusiva ainda podem adquirir os últimos camarotes disponíveis.

REALIZAÇÃO E APOIO

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, com o apoio da Câmara Municipal e da Comissão Organizadora, sob a organização da EPShow.

Prepare-se para viver momentos incríveis no “Flórida Paulista Rodeio Music”! Não perca!