Moradores de Flórida Paulista são autuados em R$ 2,2 mil após tentarem fugir da polícia

Um peixe dourado de quase 8 kg foi apreendido



Na tarde de ontem (4), durante patrulhamento pela Rodovia Plácido Rocha, a Polícia Militar Ambiental deu ordem de parada a um veículo GM Astra, que desobedeceu e seguiu por uma estrada rural em direção a Flórida Paulista.

Após cerca de 800 metros, o condutor perdeu o controle do carro e parou, e o passageiro fugiu para uma plantação de cana-de-açúcar, abandonando um saco plástico.

O condutor foi abordado e, com apoio de viaturas do policiamento territorial, iniciaram buscas para localizar o passageiro, sem sucesso. Entretanto, ele foi identificado após entrevista com o motorista do veículo.

No saco abandonado, foi encontrado um peixe da espécie dourado, pesando 7,4 quilos, que segundo a Polícia Ambiental, teria sido capturado ilegalmente durante o período de Piracema.



Os envolvidos foram autuados por transporte de espécimes da pesca proibida, resultando em multas de R$ 1.148,00 cada um, totalizando R$ 2.296,00. O veículo foi recolhido e a ocorrência registrada no Distrito Policial de Adamantina por crime ambiental e desobediência.

O pescado foi apreendido e doado ao PAI Nosso Lar de Adamantina.