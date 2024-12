FLÓRIDA: “Magia do Natal” com a chegada do papai Noel é sucesso

O evento “Magia do Natal”, promovido pela Prefeitura de Flórida Paulista, Fundo Social e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, foi um verdadeiro sucesso no domingo (1º).

A praça Gerson Ferracini se transformou em um cenário de encanto e alegria, recebendo crianças, jovens, adultos e famílias de toda a região, que lotaram o espaço para prestigiar a programação especial.

O público pôde se emocionar com as apresentações das creches do município, que levaram música e coreografias que encantaram a todos, assim como também co a Banda Marcial, que fez uma exibição de talento e animação.

O ponto alto da festa foi o espetáculo da Animania Entretenimento, que trouxe uma mistura de magia e diversão para o evento.

A chegada do papai e mamãe Noel foi o momento mais esperado. O entusiasmo das crianças foi contagiante, e o carinho dos “bons velhinhos” ao tirar fotos e fazer vídeos com os pequenos proporcionou momentos de vivência do espírito natalino.