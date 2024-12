PACAEMBU: Prefeitura suspende transporte de alunos, após furto de equipamento em ônibus escolares

Através de postagem nas redes sociais, a Prefeitura do Município de Pacaembu emitiu comunicado, assinado pelo prefeito João Francisco Mugnai Neves, informando a suspensão do transporte de alunos com os ônibus da frota municipal nos dias 9 (segunda-feira), 10 (terça-feira) e 11 (quarta-feira) em diversas linhas.

De acordo com a Prefeitura de Pacaembu na noite da última sexta-feira (06/12) para sábado (07/12), houve furto de equipamentos dos ônibus escolares, sendo peças imprescindíveis para o funcionamento dos veículos. Sendo que diante desse imprevisto, se faz necessário a manutenção dos ônibus para que possam voltar a transportar os alunos.

Dessa forma, de acordo com a Prefeitura de Pacaembu, o transporte escolar será suspenso nesses três dias nas seguintes linhas:

-Ônibus placa BSY3G31: Córrego do Éden, Alvorada e Marajá;

-Ônibus placa BTZ4560: Alto Iracema, Utida, Bassan, São Simão, Paturi e Walter Costenaro;

-Ônibus placa FSB3G72: Marajoara, Córrego do Destino e Mário Covas;

-Linha da sede do município: Transporte de todos os alunos da EMEI.

Ressaltou ainda a Prefeitura, que está fazendo todos os esforços para que o transporte dos alunos seja normalizado o mais breve possível.

A Prefeitura de Pacaembu não informou quais as providencias estão sendo tomadas e se está investigando para descobrir o autor ou autores do furto de equipamentos dos ônibus escolares ou se já tem informações e suspeitos do furto.