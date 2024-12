JUNQUEIRÓPOLIS: Carro de homem desaparecido é encontrado sobre a ponte do Rio Aguapeí

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

As buscas pelo homem continuam

Foi localizado o veículo de Altair Danezia, conhecido como “Sapucaia”, desaparecido desde a tarde de sábado (7), quando foi visto pela última vez no Bairro Duas Barras em Junqueirópolis.

Na manhã de hoje (9), nossa reportagem falou com a esposa de Altair. Ela informou sobre a localização do carro que estava sobre a ponte do Rio Aguapeí, em Junqueirópolis.

“O carro foi encontrado por uma pessoa que passou pelo local e que havia visto a minha postagem nas redes sociais e me comunicou”, informou a mulher.

A esposa que compareceu ao local, também disse que o veículo estava parado na contramão próximo do corrimão da ponte e com a porta aberta com o RG do homem e certa quantidade de dinheiro em seu interior.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas imediatamente, mas devido as condições do tempo, teve seu trabalho dificultado.

Pessoas que tiverem barco podem colaborar nas buscas, já que há a esperança de que o homem possa estar perdido na mata às margens do Rio Aguapeí..

“Faço um apelo para que pessoas que tem barco possam ajudar a procurar, por favor. É o apelo de uma mãe desesperada”, desabafou a esposa.

As buscas por Altair devem continuar ao longo desta segunda-feira (9). A reportagem do jornal e site Folha Regional NET segue acompanhando a situação.