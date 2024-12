Com câncer, policial penal de Junqueirópolis conta com ajuda em “vaquinha solidária”

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



O policial penal junqueiropolense, Milton Campos, lotado na penitenciária de Limeira, está afastado devido à realização de uma cirurgia de câncer de próstata.

Milton teve gastos elevados com exames de imagem de alta complexidade devido à demora do IAMSPE e despesas com as viagens e com a estadia em São Paulo para a cirurgia.

Porém, o que mais agravou a situação do policial foi ter parte de sua licença negada devido a erros do Departamento de Perícias Médicas do Estado.

Neste momento difícil, Milton conta com a solidariedade da categoria para poder se reequilibrar financeiramente e garantir o sustento da família e a continuidade de seu tratamento.

As doações podem ser feitas diretamente em nome de Milton Campos através da chave PIX: 068.910.878-80

“Eu, Milton Campos, o Berinja, venho agradecer a pronta resposta de diversos colegas e amigos, na solidariedade em respostas ao SIFUSPESP no qual nos questionamos muitas vezes em pagar uma entidade representativa”, disse Milton.

E continuou: “eu sempre fiz parte como associado e como funcionário também, nunca dei trabalho às unidades por onde passei e nas missões por mim desempenhadas. Quero aqui, através desse simples texto, ser grato a cada um, e que o Senhor Nosso Deus e seu Filho Jesus possam retribuir grandemente a todos. TKS (obrigado) milhão, força e honra sempre”, finalizou.

Milton é muito conhecido em Junqueirópolis e sua esposa trabalhou por muitos anos na agência dos Correios.